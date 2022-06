Calcio | Monza | ufficiale l' acquisto di Cragno

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 giugno 2022), 27 giu. - (Adnkronos) - Alessioè ufficialmente un nuovo portiere del. Lo annuncia il club brianzolo con una nota sul proprio sito: "Alessioè un nuovo giocatore del. Il portiere approda in biancorosso dal Cagliari a titolo temporaneo annuale, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Fiesole (Fi) il 28 giugno 1994, vanta 166 presenze in Serie A, che lo hanno consacrato come uno dei migliori portieri italiani degli ultimi anni. Esordisce tra i professionisti col Brescia nella stagione 2012-13. Dopo due campionati di Serie B in Lombardia, nell'estate 2014 comincia la sua avventura col Cagliari. Con il club sardo debutta subito in Serie A a 20 anni, collezionando 14 presenze". "Prima di tornare ...