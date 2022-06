Albano e Jasmine Carrisi costretti a rinunciare a The Voice Senior | “Tutta colpa di Romina Power”

(Di lunedì 27 giugno 2022)e sua figlianon torneranno nella prossima edizione di Thea causa degli impegni del cantante con la sua ex moglie,. La prima stagione del talent show condotto da Antonella Clerici li aveva visti in veste di unico giudice insieme a Gigi D’Alessio, Loredana Berté e Clementino. Non era la prima volta che l’uomo partecipava ad un programma televisivo insieme a una delle figlie. Anche loro infatti hanno seguito le orme del papà e sono diventate volti dello spettacolo italiano, spesso aiutate dal genitore che richiede la loro presenza. Ma Theè stata la prima esperienza per Jasmina, la piccola di casa avuta dalla relazione con Loredana ...

Carrisi annuncia il suo ritiro dalla scene/ Mara Venier lo sbugiarda e... E dopo la ... Clementino e Loredana Berté, Al Bano Carrisi eCarrisi potrebbero comunque fare rientro al format ...Di chi stiamo parlando DiCarrisi. The Voice Senior: cosa bolle in pentola A parlare di ... il cantante di Cellino San Marco ha fatto parte della giuria insieme a sua figlia. Solo pochi ...Albano Carrisi e sua figlia Jasmine non torneranno nella prossima edizione di The voice senior a causa degli impegni del cantante con la sua ...Primogenita di Albano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi ha compiuto di recente 21 anni: eccola come si è presentata al suo compleanno.