Aglio nell’orto | un rimedio antico per non perdere il vostro raccolto

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 27 giugno 2022) Negli ultimi anni le persone che hanno deciso di dedicare del tempo a coltivare un orto è in aumento. Sapere da dove vengono la frutta e la verdura che mangiamo è al giorno d’oggi, fondamentale. Spesso però per molteplici motivi i risultati sono insoddisfacenti, ma sappiate che per garantire unottimale, basta dell’. Come? Ve lo spieghiamo subito. Se poi coltivate ilorto in zone di campagna, potrebbe subire l’intrusione di animali che si cibano delle vostre colture, come lepri, talpe, topi, ecc…Questi animali mangiano ile dopo il loro passaggio, spesso, non resta nulla. E’ necessario quindi proteggere le coltivazioni per cercare di garantire loro una buona crescita e di poterci donare unrigoglioso. Soprattutto quei prodotti che necessitano di qualche ...