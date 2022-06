Addio a Raffaele La Capria, lo scrittore Premio Strega aveva 99 anni (Di lunedì 27 giugno 2022) Raffaele La Capria, vincitore nel 1962 del Premio Strega con "Feriti a morte", è morto a Roma all'età di 99 anni. Il suo libro più celebre era un ritratto di Napoli attraverso una generazione ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 giugno 2022)La, vincitore nel 1962 delcon "Feriti a morte", è morto a Roma all'età di 99. Il suo libro più celebre era un ritratto di Napoli attraverso una generazione ...

