Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri avvistato a cena in dolce compagnia: "C'erano sguardi intensi e sorrisetti maliziosi", l'indiscrezione (Di domenica 26 giugno 2022) Si prospetta un'estate caldissima per Riccardo Guarnieri, il cavaliere di Uomini e Donne, nonché ex di Ida Platano. Nelle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi la coppia sembrava essersi riavvicinata, in seguito a un ballo che ha visto poi l'uomo abbandonare lo studio commosso. Dopo una cena però i due si sono nuovamente allontanati, o meglio è stato Riccardo a voler fare un passo indietro, come confessato nel corso di un'intervista al magazine ufficiale. Di recente il cavaliere è stato avvistato con una ragazza mora in giro per le strade di Bari. Secondo i rumor, Riccardo Guarnieri avrebbe anche portato la donna in vacanza a Napoli per qualche giorno. La coppia poi sarebbe stata paparazzata durante una ...

