Una Vita | anticipazioni dal 27 giugno al 2 luglio | Aurelio minaccia di morte Genoveva

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 26 giugno 2022) Unatorna in onda dal 27al 2? 2022 dalle 14.10 su Canale 5. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della soap spagnola, tra intrighi, conflitti, riappacificazioni e nuovi amori. Lunedì 27Ignacio non ne può più dell'incompetenza di Adoracion, quidi decide di verificare le sue referenze. Per la donna non sarà facile dimostrare ora chi afferma di essere e convincere l'uomo a smettere di indagare. Martedì 28Ramon riceve una proposta molto allettante: il direttore del giornale gli ha offerto una collaborazione come editorialista. Cosa farà? Luzdivina dice a Marcelo di aver trovato il ritratto di una donna identica a lei. Mercoledì 29primaDavid e poi gli fa una proposta, che lui ...