**Ucraina: Bbc, 'missili su condominio Kiev lanciati dal Mar Caspio'** (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - I missili che hanno colpito il condominio oggi a Kiev sarebbero stati lanciati dal Mar Caspio. E' quanto riferisce la Bbc, citando come fonte un portavoce delle forze armate ucraine. Questo "è il primo attacco di questo tipo alla città da settimane, e arriva quando i leader del G7 si incontrano in Germania", scrive Bbc. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - Iche hanno colpito iloggi asarebbero statidal Mar. E' quanto riferisce la Bbc, citando come fonte un portavoce delle forze armate ucraine. Questo "è il primo attacco di questo tipo alla città da settimane, e arriva quando i leader del G7 si incontrano in Germania", scrive Bbc.

