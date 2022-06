“Tre colpi in testa”. Lutto nella musica, la famosa cantante uccisa a sangue freddo. Arrestato il responsabile (Di domenica 26 giugno 2022) Yrma Lydia è stata uccisa a colpi di pistola. La famosa cantante messicana, di appena 21 anni, è stata brutalmente ammazzata giovedì sera nel ristorante Suntory Del Valle. A riferirlo sono le autorità locali che hanno anche detto di aver beccato il responsabile. Si tratta del marito della donna, Jesús Hernández Alcocer, di 79 anni. “Un uomo ha sparato tre volte alla moglie, è già in stato di fermo insieme a un’altra donna che lo accompagnava”, ha dichiarato Omar García Harfuch, segretario alla Sicurezza di Città del Messico. Da quello che raccontano i testimoni alla stampa locale, dopo una discussione, un uomo dai capelli grigi ha sparato alla cantante, che si è rivelata essere sua moglie. Subito dopo l’omicida ha cercato di corrompere la polizia per farlo fuggire in compagnia di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 giugno 2022) Yrma Lydia è statadi pistola. Lamessicana, di appena 21 anni, è stata brutalmente ammazzata giovedì sera nel ristorante Suntory Del Valle. A riferirlo sono le autorità locali che hanno anche detto di aver beccato il. Si tratta del marito della donna, Jesús Hernández Alcocer, di 79 anni. “Un uomo ha sparato tre volte alla moglie, è già in stato di fermo insieme a un’altra donna che lo accompagnava”, ha dichiarato Omar García Harfuch, segretario alla Sicurezza di Città del Messico. Da quello che raccontano i testimoni alla stampa locale, dopo una discussione, un uomo dai capelli grigi ha sparato alla, che si è rivelata essere sua moglie. Subito dopo l’omicida ha cercato di corrompere la polizia per farlo fuggire in compagnia di ...

