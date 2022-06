Putin vola nel Tagikistan e poi Turkmenistan per il vertice del Caspio (Di domenica 26 giugno 2022) Il Presidente russo Vladimir Putin visiterà Dushanbe , capitale del Tagikistan, e Ashgabat, capitale del Turkmenistan la prossima settimana, secondo quanto comunicato dal Cremlino. Putin ha parlato ... Leggi su globalist (Di domenica 26 giugno 2022) Il Presidente russo Vladimirvisiterà Dushanbe , capitale del, e Ashgabat, capitale della prossima settimana, secondo quanto comunicato dal Cremlino.ha parlato ...

Pubblicità

Gabriele_fisico : @lookati_inside @HuffPostItalia Il rublo vola perché non può essere venduto. Facile così #PutinWarCriminal #Putin #default - Pasquino70 : Nel frattempo i cisti di benzina e gas esplodono , l inflazione vola e le famiglie spendono di più per tutto . L Ir… - freedomsempre68 : Putin vola al Cremlino alle 23:00 Che tipo di urgenza è questa? Un paio d'ore fa era in trattative con Lukashenko a… - davedee40016342 : @CottarelliCPI Infatti il rublo vola. Si vede che gli italiani sprecano energia io glie la toglierei da Roma così n… - lisabau1 : @Corriere L'esercito russo é allo sbando L'economia russa in ginocchio I loro missili non vanno Putin é in fin di v… -