(Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) - "Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha firmato i decreti per l'adozione della 'nazionale per l'' e l'approvazione del 'nazionale per la gestione dei'. Con l'emanazione dei decreti, il ministero della Transizione ecologica realizza le Riforme 1.1 e 1.2 (M2C1) del, conseguendo perfettamente nei tempi due degli undici traguardi previsti per il mese di giugno 2022". E' quanto si legge in una nota del. Lanazionale per l'è "un documentotico all'interno del quale sono individuate le azioni, gli obiettivi e le misure che si intendono perseguire nella definizione delle politiche ...

Pubblicità

fisco24_info : Pnrr, Mite: conseguite milestone 'Strategia economia circolare' e 'Programma rifiuti': (Adnkronos) - 'Il ministro d… - lifestyleblogit : Pnrr, Mite: conseguite milestone 'Strategia economia circolare' e 'Programma rifiuti' - - italiaserait : Pnrr, Mite: conseguite milestone ‘Strategia economia circolare’ e ‘Programma rifiuti’ - TV7Benevento : Pnrr, Mite: conseguite milestone 'Strategia economia circolare' e 'Programma rifiuti' - - PietroNegri6 : RT @MgMidu: Il @MiTE_IT si rende conto che una tale posizione di retroguardia, oltre a essere del tutto incompatibile con la traiettoria di… -

Adnkronos

Lo ha dichiarato in una nota la sottosegretaria al, Ilaria Fontana, evidenziando che 'non e' ... in situ e da remoto, finanziate anche dal, possono consentire di migliorare le tempistiche di ...... lo dichiara in una nota Ilaria Fontana, Sottosegretaria di Stato al, il ministero della ... Per questi obiettivi le nuove tecnologie di osservazione, in situ e da remoto, finanziate anche dal, ... Pnrr, Mite: conseguite milestone 'Strategia economia circolare' e 'Programma rifiuti' (Adnkronos) – “Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha firmato i decreti per l’adozione della ‘Strategia nazionale per l’economia circolare’ e l’approvazione del ‘Programma nazion ..."La tutela della risorsa idrica è una priorità per il Ministero della Transizione Ecologica e tutte le componenti istituzionali coinvolte devono necessariamente lavorare in sinergia. In tale ottica è ...