Nicola Savino | “Ho un dito amputato | ecco com è successo”

Pubblicità

bbiancawhite : @mariachucena2 Gerry Scotti Bianca Guaccero Nicola Savino - SassiLive : COMUNE DI SAN MAURO FORTE, PRONTA LA GIUNTA GUIDATA DAL SINDACO NICOLA SAVINO - TuttoH24 : Subito al lavoro. Ancor prima di insediarsi e prestare giuramento ufficiale. Incamerata la vittoria elettorale l’Am… - RadioFriendsLiv : RT @ugly_dont_exist: Nicola Savino che comanda a bacchetta tutto lo studio e avvocatomizza tutti SEI TU L'ISOLA #isola - zazoomblog : Perché Nicola Savino ha un dito amputato: l’incredibile storia - #Perché #Nicola #Savino #amputato: -

... tra gaffe , piccoli errori e distrazioni che hanno scatenato le risate degli opinionisti Vladimir Luxuria e, nonché ovviamente di tutto il pubblico di telespettatori. Alla fine il ...Dal mese di Marzo 2022è impegnato come opinionista nella Sedicesima Edizione de L'Isola Dei Famosi, al fianco di Ilary Blasi. Il conduttore ha raccontato un'aneddoto che ha spiazzato tutti. Scopriamo qualcosa ...Folla e tanto divertimento al “Party” per i quarant’anni della radio. “Ho cominciato ad ascoltare Linus e Nicola mentre preparavo la ...Ilary Blasi e Alvin alla resa dei conti in vista della finale dell'Isola dei Famosi: i botta e risposta di conduttrice e inviato racchiusi in un video ...