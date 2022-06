L'incredibile storia di Audi, che compie 90 anni (Di domenica 26 giugno 2022) Audi compie 90 anni ma in realtà la sua storia si perde alla fine dell'Ottocento, come una specie di lungo romanzo, il cui protagonista è August Horch che il 14 novembre del 1899 fonda la Horch & Cie e già due anni dopo presenta la sua prima auto. Nel 1909, però, è in disaccordo con i suoi soci che lo estromettono dalla società e di conseguenza inizia una vicenda giudiziaria perché Horch fonda un nuovo marchio chiamandolo col suo nome. Peccato che il tribunale non sia d'accordo e gli imponga di cambiare nome. Da qui nasce Audi, perché il figlio di un dipendente di Horch gli suggerisce di tradurre in latino il suo cognome, che in tedesco vuol dire "ascoltare". Quindi Audire diventa Audi e inizia una nuova produzione che dura fino al 1928, quando ... Leggi su gqitalia (Di domenica 26 giugno 2022)90ma in realtà la suasi perde alla fine dell'Ottocento, come una specie di lungo romanzo, il cui protagonista è August Horch che il 14 novembre del 1899 fonda la Horch & Cie e già duedopo presenta la sua prima auto. Nel 1909, però, è in disaccordo con i suoi soci che lo estromettono dalla società e di conseguenza inizia una vicenda giudiziaria perché Horch fonda un nuovo marchio chiamandolo col suo nome. Peccato che il tribunale non sia d'accordo e gli imponga di cambiare nome. Da qui nasce, perché il figlio di un dipendente di Horch gli suggerisce di tradurre in latino il suo cognome, che in tedesco vuol dire "ascoltare". Quindire diventae inizia una nuova produzione che dura fino al 1928, quando ...

