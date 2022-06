Legrottaglie: “De Ligt non si è mai inserito nell’ambiente Juventus, che appena avrà un’alternativa valida lo cederà” (Di domenica 26 giugno 2022) Nicola Legrottaglie, ex calciatore della Juventus, ha parlato di De Ligt in esclusiva ai microfoni di TuttoJuve.com. Di seguito uno stralcio delle sue parole. Dovesse partire, come giudicherebbe le tre stagioni di De Ligt in bianconero? “Come caratteristiche a me il giocatore è sempre piaciuto. Credo, però, che non si sia mai davvero inserito nell’ambiente. Non gli ho mai visto una vera leadership, dall’esterno lo si è percepito un po’ in disparte rispetto al gruppo. Diciamo che non ha fatto di tutto per farsi volere bene”. De Ligt uscente è della stessa scuderia di Pogba entrante. Questo status peserà sulla trattativa per la sua cessione? “La Juventus non farà certamente muro con l’entourage del giocatore ma lo cederà una volta ... Leggi su seriea24 (Di domenica 26 giugno 2022) Nicola, ex calciatore della, ha parlato di Dein esclusiva ai microfoni di TuttoJuve.com. Di seguito uno stralcio delle sue parole. Dovesse partire, come giudicherebbe le tre stagioni di Dein bianconero? “Come caratteristiche a me il giocatore è sempre piaciuto. Credo, però, che non si sia mai davvero. Non gli ho mai visto una vera leadership, dall’esterno lo si è percepito un po’ in disparte rispetto al gruppo. Diciamo che non ha fatto di tutto per farsi volere bene”. Deuscente è della stessa scuderia di Pogba entrante. Questo status peserà sulla trattativa per la sua cessione? “Lanon farà certamente muro con l’entourage del giocatore ma louna volta ...

