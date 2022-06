Il West Ham chiude la riunione di Jesse Lingard

Leggi su justcalcio

(Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-26 00:34:59 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Secondo quanto riferito, ilHam United stando un accordo per la seconda firma del club della finestra di mercato estiva. L’ultimo giocatore in linea per portare i suoi talenti nell’est di Londra?. Il centrocampista, ovviamente, sarà presto ufficialmente disponibile come free agent. Ciò arriva dopo che il club di lunga data del Manchester United ha rilasciato una dichiarazione all’inizio del mese, confermando la decisione di non rinnovare i termini diprima della stagione 2022/23. Augurandoti tutto il meglio per i tuoi impegni futuri, @#MUFC — Manchester United (@ManUtd) 1 ...