Giochi del Mediterraneo 2022 oggi: orari 26 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di domenica 26 giugno 2022) oggi, domenica 26 giugno, si terrà la terza giornata di gare della 19ma edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputa ad Orano, in Algeria: si assegneranno oggi i primi sette titoli tra karate e ginnastica. Le 10 discipline protagoniste saranno: badminton, bocce, calcio, ginnastica, karate, lotta, pallanuoto, volley, boxe e tennistavolo. La giornata di gare inizierà con le bocce alle 9.30 italiane e si chiuderà con il volley attorno alla mezzanotte. Diretta streaming degli eventi principali su Italia Team TV, disponibile sul sito del CONI. Di seguito il calendario odierno della 19ma edizione dei Giochi del Mediterraneo con tutti gli italiani oggi protagonisti.

