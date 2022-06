Costacurta: «Non credo che al Milan siano deficienti, sono sicuro che Maldini firmerà presto» (Di domenica 26 giugno 2022) L’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com a margine dell’evento di padel ‘Io aiuto il Meyer’, a Forte dei Marmi. Ha commentato la spinosa questione del rinnovo di Maldini, che ancora non ha visto la luce. “Maldini? Spero di portargli in regalo la firma per il prossimo contratto. Non riesco a immaginare un Milan senza Paolo Maldini, non credo che gli altri siano dei deficienti e quindi immagino che appena si potrà Maldini firmerà. Non mi pongo neanche il problema. Un cambio radicale di strategia sarebbe dannoso. A me sembra che tutto stia andando benissimo. Il budget limitato porta ad avere molte idee, non me ne preoccuperei molto”. Ti ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 giugno 2022) L’ex difensore del, Alessandro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com a margine dell’evento di padel ‘Io aiuto il Meyer’, a Forte dei Marmi. Ha commentato la spinosa questione del rinnovo di, che ancora non ha visto la luce. “? Spero di portargli in regalo la firma per il prossimo contratto. Non riesco a immaginare unsenza Paolo, nonche gli altrideie quindi immagino che appena si potrà. Non mi pongo neanche il problema. Un cambio radicale di strategia sarebbe dannoso. A me sembra che tutto stia andando benissimo. Il budget limitato porta ad avere molte idee, non me ne preoccuperei molto”. Ti ...

