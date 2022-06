“Al posto di Bianca Guaccero”. Nome pesante e amato dal pubblico: la Rai ha deciso (Di domenica 26 giugno 2022) Via Bianca Guaccero, Pierluigi Diaco al suo posto. Il palinsesto Rai della nuova stagione prevede diverse novità. Dopo quattro edizioni di “Detto Fatto” la conduttrice non troverà più spazio nel daytime. D’altra parte che Bianca non avrebbe più condotto il programma di Rai2 era cosa già nota. Negli ultimi anni il factual di Rai2 è andato via via perdendo telespettatori. Nella sesta edizione, 2017, si parlava di quasi un milione (927mila), poi nella settima, 2018, scesi a 898mila e infine 627mila nel 2019 ottava edizione. I cali negli ascolti sono proseguiti, così è diventato necessario prendere provvedimenti. Il programma Detto Fatto è stato così cancellato. Per mesi si sono rincorse le voci sui possibili sostituti. Poi è arrivata l’indiscrezione su Mia Ceran. La conduttrice guiderà una nuova trasmissione dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 giugno 2022) Via, Pierluigi Diaco al suo. Il palinsesto Rai della nuova stagione prevede diverse novità. Dopo quattro edizioni di “Detto Fatto” la conduttrice non troverà più spazio nel daytime. D’altra parte chenon avrebbe più condotto il programma di Rai2 era cosa già nota. Negli ultimi anni il factual di Rai2 è andato via via perdendo telespettatori. Nella sesta edizione, 2017, si parlava di quasi un milione (927mila), poi nella settima, 2018, scesi a 898mila e infine 627mila nel 2019 ottava edizione. I cali negli ascolti sono proseguiti, così è diventato necessario prendere provvedimenti. Il programma Detto Fatto è stato così cancellato. Per mesi si sono rincorse le voci sui possibili sostituti. Poi è arrivata l’indiscrezione su Mia Ceran. La conduttrice guiderà una nuova trasmissione dal ...

