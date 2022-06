Wimbledon, Nadal: “Non ho più dolore al piede, sennò non sarei qui. Sono ottimista” (Di sabato 25 giugno 2022) Rafa Nadal si dichiara ottimista prima dell’inizio del torneo di Wimbledon. “Mi sto divertendo a giocare sull’erba dopo tre anni. Se Sono qui è perchè le cose vanno bene, altrimenti non sarei venuto. Non so in che condizioni fisiche arriverò, è difficile fare previsioni, è una superficie complicata, che va provata a lungo e io non gioco sull’erba da tre anni”. Poi ha aggiunto: “Quando mi sveglio non ho più quel dolore al piede che provo da un anno e mezzo, sto meglio e Sono ottimista. Confido di arrivare al massimo della condizione al torneo”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Rafasi dichiaraprima dell’inizio del torneo di. “Mi sto divertendo a giocare sull’erba dopo tre anni. Sequi è perchè le cose vanno bene, altrimenti nonvenuto. Non so in che condizioni fisiche arriverò, è difficile fare previsioni, è una superficie complicata, che va provata a lungo e io non gioco sull’erba da tre anni”. Poi ha aggiunto: “Quando mi sveglio non ho più quelalche provo da un anno e mezzo, sto meglio e. Confido di arrivare al massimo della condizione al torneo”. SportFace.

