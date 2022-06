Torino, colpo di scena: era fatta per questo portiere, ora può cambiare tutto (Di sabato 25 giugno 2022) Grandi movimenti di portieri in Serie A, dove ci sono diverse squadre pronte a cambiare scelte tra i pali. Tra queste c’è il Torino,... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 giugno 2022) Grandi movimenti di portieri in Serie A, dove ci sono diverse squadre pronte ascelte tra i pali. Tra queste c’è il,...

Pubblicità

CalcioOggi : Torino, vicino Maggiore: ora si prova il colpo Pessina. Le ultime - Calcio News 24 - claudiocalicchi : RT @ArmoniosiAccent: A Torino e hinterland piove. Come minimo ai media verrà un colpo???? #emergenzaidrica #siccità Video mio. - ShelbyMaury : Gran colpo di mercato . #Messi nuovo giocatore del #Torino #FC . - gazzettaGranata : Prendere Pessina sarebbe un bel colpo per il Torino: il problema è il costo del cartellino, ma … #TorinoFC #FVCG… - marinabeccuti : Prendere Pessina sarebbe un bel colpo per il Torino: il problema è il costo del cartellino, ma … -