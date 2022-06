Stranger Things 4, svelati i dettagli della trasformazione per diventare Vecna (Di sabato 25 giugno 2022) È vero che i cattivi si divertono di più, ma difficilmente questo detto vale anche in sala trucco... Soprattutto per chi si è dovuto trasformare in Vecna nella quarta stagione di Stranger Things. Se avete già visto la prima parte di Stranger Things 4, saprete chi interpreta Vecna, e potrete immaginare quanto lavoro ci sia voluto per renderlo la mostruosa creatura che vedete sullo schermo. Ma negli ultimi giorni ci è stato spiegato in diversi modi quanto lungo e tedioso possa essere questo procedimento... Avevamo già potuto constate da un video dietro le quinte della quarta stagione della serie Netflix il tempo necessario a Jamie Campbell Bower per vestire letteralmente i panni di Vecna prima di entrare in scena in ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 giugno 2022) È vero che i cattivi si divertono di più, ma difficilmente questo detto vale anche in sala trucco... Soprattutto per chi si è dovuto trasformare innella quarta stagione di. Se avete già visto la prima parte di4, saprete chi interpreta, e potrete immaginare quanto lavoro ci sia voluto per renderlo la mostruosa creatura che vedete sullo schermo. Ma negli ultimi giorni ci è stato spiegato in diversi modi quanto lungo e tedioso possa essere questo procedimento... Avevamo già potuto constate da un video dietro le quintequarta stagioneserie Netflix il tempo necessario a Jamie Campbell Bower per vestire letteralmente i panni diprima di entrare in scena in ...

Pubblicità

tracklist : E esse encontro do Noah Schnapp, de Stranger Things, com o brasileiro André Lamoglia, de Elite!????? - fanpage : Da Noah Scnapp di Strager Things a #CanYaman e #MicheleMorrone, sono tante le star delle serie tv del momento avvis… - NetflixIT : Questa volta avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile. Stranger Things 4 vol. 2, dal primo luglio, solo su Netfli… - lalydreamers : Stavo per dire 'mentre aspetto di uscire continuo stranger things' Sempre io che ho visto l'ultima puntata questa n… - wtbnancy : @NetflixIT mi basta che ci sia stranger things -