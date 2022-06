Russia, il Cremlino multerà di nuovo Google? (Di sabato 25 giugno 2022) La Russia potrebbe multare di nuovo Google con l?accusa di diffondere, attraverso la piattaforma YouTube, informazioni false sull?«operazione militare speciale» in... Leggi su ilmattino (Di sabato 25 giugno 2022) Lapotrebbe multare dicon l?accusa di diffondere, attraverso la piattaforma YouTube, informazioni false sull?«operazione militare speciale» in...

Pubblicità

petergomezblog : Cremlino: “Stretta sul gas perché Ue non restituisce le turbine riparate in Occidente ”. Prezzi + 7%. Russia primo… - susanna769 : RT @IDMO_it: È passato quasi un anno da quando l’ex presidente David Sassoli fu definito persona non grata' dalla #Russia. #Putin vietò anc… - michelelzz : RT @IDMO_it: È passato quasi un anno da quando l’ex presidente David Sassoli fu definito persona non grata' dalla #Russia. #Putin vietò anc… - VedeleAngela : Attivisti svedesi chiedono un'indagine sul legame di Greta Thunberg con una ONG russa. In passato Greta Thunberg er… - SaffronHorizon : RT @MarcoFattorini: Lavrov: «Sembra che Europa e Nato stiano riunendo una coalizione per una guerra con la Russia». La solita tattica vitti… -