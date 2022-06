Modena | sul polo logistico occorrerà fare i conti con gli interessi Ma le idee sono come le stelle

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 giugno 2022) di Chiara In questi mesi miresa conto che spesso è vero quello che dicono gli amministratori comunali: a volte i cittadini partono dal proprio giardino di casa e si “svegliano” solo quando qualcosa li tocca in prima persona. È vero, ma in fondo che cosa non inizia così? Penso alle donazioni contro la ricerca sul cancro; penso alla creazione di fondazioni in ricordo di qualcuno o per la ricerca di malattie rare. Molte cose partono da un argomento, una esperienza personale o da una situazione che ci interessa o che ci ha fatto soffrire. Ed è in questo contesto che ci sarà chi farà la differenza, ovvero quelle persone che, nella disavventura che la vita gli riserva, decideranno di cogliere l’opportunità.quelle persone che quando stanno male decidono di aprirsi agli altri creando fondazioni, associazioni, comitati solo per il bene comune. ...