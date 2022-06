Milan, per Ziyech l’ostacolo è l’ingaggio: trattative in corso (Di sabato 25 giugno 2022) Il Milan ha puntato Hakim Ziyech. La società Milanese avrebbe avuto dei colloqui con il club di Londra per l’esterno d’attacco, considerato un esubero da Thomas Tuchel, e sarebbe disposto a trasferirsi in Italia nella prossima stagione. Il dettaglio mancante però è l’ingaggio. Lo stipendio del 29enne marocchino, sarebbe fuori dagli standard mantenuti del club rossonero, negli ultimi anni. Le due parti starebbero discutendo la fattibilità della trattativa anche per capire la disponibilità del calciatore alla rinuncia di tali cifre. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Ilha puntato Hakim. La societàese avrebbe avuto dei colloqui con il club di Londra per l’esterno d’attacco, considerato un esubero da Thomas Tuchel, e sarebbe disposto a trasferirsi in Italia nella prossima stagione. Il dettaglio mancante però è. Lo stipendio del 29enne marocchino, sarebbe fuori dagli standard mantenuti del club rossonero, negli ultimi anni. Le due parti starebbero discutendo la fattibilità della trattativa anche per capire la disponibilità del calciatore alla rinuncia di tali cifre. SportFace.

