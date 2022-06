Meta prevede un miliardo di persone nel metaverso entro il 2030 (Di sabato 25 giugno 2022) Meta crede che un miliardo di persone parteciperà al Metaverso entro il prossimo decennio, nonostante il concetto sembri molto nebuloso al momento. È quanto riporta il sito digitaltrends.com. LEGGI ANCHE –> Il Metaverso di Facebook potrebbe essere usato per pianificare attacchi terroristici. Ecco come Il CEO Mark Zuckerberg ha parlato con Jim Cramer della CNBC in una recente trasmissione di Mad Money e ha affermato che gli acquisti di contenuti digitali Metaverse porterebbero all’azienda centinaia di miliardi di dollari entro il 2030. Ciò invertirebbe rapidamente il crescente deficit di Meta’s Reality Labs, che ha già investito miliardi nella ricerca e nello sviluppo di hardware e software VR e AR. Attualmente, ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 25 giugno 2022)crede che undiparteciperà alversoil prossimo decennio, nonostante il concetto sembri molto nebuloso al momento. È quanto riporta il sito digitaltrends.com. LEGGI ANCHE –> Ilverso di Facebook potrebbe essere usato per pianificare attacchi terroristici. Ecco come Il CEO Mark Zuckerberg ha parlato con Jim Cramer della CNBC in una recente trasmissione di Mad Money e ha affermato che gli acquisti di contenuti digitaliverse porterebbero all’azienda centinaia di miliardi di dollariil. Ciò invertirebbe rapidamente il crescente deficit di’s Reality Labs, che ha già investito miliardi nella ricerca e nello sviluppo di hardware e software VR e AR. Attualmente, ...

