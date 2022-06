“L’ho visto con i miei occhi”. Paolo Brosio ‘choc’ in tv, la confessione in diretta: “Una cosa incredibile” (Di sabato 25 giugno 2022) Roberta Capua e Gianluca Semprini, il racconto del miracolo davanti alle telecamere. Un ospite d’eccezione nello studio televisivo di Estate in diretta. Appuntamento imperdibile quello su Rai1 e un capitolo della puntata dedicato a Medjugorje. Ad abbandonarsi nel racconto che ha rapito il pubblico Paolo Brosio. Paolo Brosio racconta il miracolo in tv. Estate in diretta e puntata dedicata al 41esimo anniversario della prima apparizione avvenuta a Medjugorje. La località di Me?ugorje ha ottenuto visibilità mondiale a partire dal 24 giugno 1981, quando alcuni ragazzi residenti nel posto annunciarono di vedere ciclicamente apparizioni della Vergine Maria sulla collina del Podbrdo. Ed è così che nel corso dei decenni, Me?ugorje è così divenuta una delle più celebri mete di pellegrinaggi ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 giugno 2022) Roberta Capua e Gianluca Semprini, il racconto del miracolo davanti alle telecamere. Un ospite d’eccezione nello studio televisivo di Estate in. Appuntamento imperdibile quello su Rai1 e un capitolo della puntata dedicato a Medjugorje. Ad abbandonarsi nel racconto che ha rapito il pubblicoracconta il miracolo in tv. Estate ine puntata dedicata al 41esimo anniversario della prima apparizione avvenuta a Medjugorje. La località di Me?ugorje ha ottenuto visibilità mondiale a partire dal 24 giugno 1981, quando alcuni ragazzi residenti nel posto annunciarono di vedere ciclicamente apparizioni della Vergine Maria sulla collina del Podbrdo. Ed è così che nel corso dei decenni, Me?ugorje è così divenuta una delle più celebri mete di pellegrinaggi ...

