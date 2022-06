PubblicitĂ

TENIPOcom : ITF M15/W15 Alkmaar - Clay (Semifinal) Jacopo Berrettini (ITA) def. Michiel De Krom (NED) 7-6(3) 6-2 - TENIPOcom : ITF M15/W15 Alkmaar - Clay (Quarterfinal) Jacopo Berrettini (ITA) def. Luigi Sorrentino (ITA) 7-5 3-6 6-2 - score366 : #ITFM15Alkmaar Luigi Sorrentino v Jacopo Berrettini - sportface2016 : RT @SpazioTennis: ?? Spazio Tennis Live Stasera dalle 22 sul canale Twitch di @sportface2016 ( - SpazioTennis : ?? Spazio Tennis Live Stasera dalle 22 sul canale Twitch di @sportface2016 ( -

FIT

, il fratello di Matteo,racconta i momenti duri passati dal vincitore del Queen's nel momento dell'infortunio Ieri Matteo, riconfermandosi il Re del Queen's, s'è messo ...Chissà quante volte avranno giocato l'uno contro l'altro, padre e figlio, majunior ... E se facessimo un bel doppio misto chiamando a raccolta anchee mamma Claudia Jacopo Berrettini e Bellucci volano in finale L'Italia avrà anche quattro rappresentanti per il tennis ai Giochi del Mediterraneo 2022 di Orano, in Algeria. Torneo, quello della rassegna, che va a snodarsi su due differenti complessi e su una dur ...Bum bum bum. La straordinarietà della normalità , davvero Un anno fa a Wimbledon cedette solo a Djokovic, allora in mostruosa versione Djoker, ma dopo averlo spaventato strappandogli il primo set. ERBA ...