Galoppo al Napoli, Giuntoli ha una corsa preferenziale: le cifre (Di sabato 25 giugno 2022) Giuliano Galoppo del Banfield viene seguito dal Napoli che sul calciomercato cerca un centrocampista da dare a Spalletti. In mediana la posizione di Demme è molto complicata, il giocatore ha chiesto la cessione e se dovesse arrivare un compratore il Napoli non si opporrà. Intanto il club non vuole farsi trovare scoperto anche perché sono tante le cessioni in agenda, da Politano a Petagna, passando per Fabian Ruiz. Poi ci sono i mancati rinnovi: Mertens non ha firmato e neppure Ospina, con il portiere colombiano molto distante oramai da Napoli nonostante Spalletti lo abbia chiesto espressamente. Nel capitolo cessioni c’è anche Petagna. Così il Napoli per rinforzare la mediana pensa a Galoppo, centrocampista che può giocare sia in un centrocampo a due, sia in una linea a tre. Molto ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 giugno 2022) Giulianodel Banfield viene seguito dalche sul calciomercato cerca un centrocampista da dare a Spalletti. In mediana la posizione di Demme è molto complicata, il giocatore ha chiesto la cessione e se dovesse arrivare un compratore ilnon si opporrà. Intanto il club non vuole farsi trovare scoperto anche perché sono tante le cessioni in agenda, da Politano a Petagna, passando per Fabian Ruiz. Poi ci sono i mancati rinnovi: Mertens non ha firmato e neppure Ospina, con il portiere colombiano molto distante oramai danonostante Spalletti lo abbia chiesto espressamente. Nel capitolo cessioni c’è anche Petagna. Così ilper rinforzare la mediana pensa a, centrocampista che può giocare sia in un centrocampo a due, sia in una linea a tre. Molto ...

