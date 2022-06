(Di sabato 25 giugno 2022) foto Tecnocasa– Nella seconda parte del 2021, secondo i dati dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, i valori immobiliari dihanno messo a segno un aumento del 3,2%. Questo è quanto emerso dall’analisi condotta dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa sul capoluogo toscano. Per quanto riguarda le, la città chiude il 2021 con un aumento delle transazioni pari al 28,9% rispetto al 2020, per un totale di 5.443 immobili scambiati. Aumenti a doppia cifra anche in questo primo trimestre del 2022: +10,2% rispetto ai primi mesi del 2021. La macroarea che ha segnalato l’incremento più significativo deiè quella di Poggio Imperiale-Bandino: +5,2%. Ha ben performato il quartiere di Gavinana. La domanda immobiliare è vivace e l’offerta in riduzione, in seguito ai brevi tempi di vendita. Coppie e ...

Pubblicità

Lopinionista : Firenze, mattone effervescente: prezzi e compravendite in crescita - davide54502541 : @Bibolottistuta1 @dodicesimoviola Ma ancora credi a questa proprietà senza ambizione senza interesse a rinforzare… -

LA NAZIONE

... applicano l'aliquota del 10,6 per mille, tra cui Torino, Bologna,, Napoli, Palermo, Bari. ..." chiarisce Ivana Veronese " si rende necessaria per riportare equità nella tassazione sul,...... applicano l'aliquota del 10,6 per mille, tra cui Torino, Bologna,, Napoli, Palermo, Bari. ...- chiarisce Ivana Veronese - si rende necessaria per riportare equità nella tassazione sul, ... Il mattone regge ancora ma soffre la guerra FIRENZE – Nella seconda parte del 2021, secondo i dati dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, i valori immobiliari di Firenze hanno messo a segno un aumento ...Firenze – Un grande, epico racconto che mette insieme memoria e contemporaneità, in tempi “liquidi” come i nostri. È ciò che ha realizzato il presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo Spini, ...