Emergenza caldo, nel Salento 200 chiamate al 118 in poche ore: "Il 40% degli interventi in più" (Di sabato 25 giugno 2022) Gli effetti dell'anticiclone africano si fanno sentire soprattutto nelle persone fragili. Il direttore del servizio di Emergenza-urgenza all'ospedale Fazzi a Lecce: "Non di rado registriamo interventi per strada in particolare su soggetti con problemi respiratori" Leggi su repubblica (Di sabato 25 giugno 2022) Gli effetti dell'anticiclone africano si fanno sentire soprattutto nelle persone fragili. Il direttore del servizio di-urgenza all'ospedale Fazzi a Lecce: "Non di rado registriamoper strada in particolare su soggetti con problemi respiratori"

Pubblicità

OhPioggi : La mente ha bisogno di rifugi di emergenza come questo ? per proteggersi dal NEMICO caldo. (Prove di resistenza) - ila_r23 : @MariaAngelaAle5 @LaBombetta76 Emergenza idrica, caldo bestiale, terremoti che aumentano e ghiacciai che si sciolgo… - TommyBrain : “Il Lockdown del caldo”. Restrizioni per l’emergenza caldo, il futuro da incubo è già in Europa' - IacobellisT : “Il Lockdown del caldo”. Restrizioni per l’emergenza caldo, il futuro da incubo è già in Europa' - TommyBrain : “Il Lockdown del caldo”. Restrizioni per l’emergenza caldo, il futuro da incubo è già in Europa' -