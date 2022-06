“Diabolik brizzolato” | Tiberio Timperi stravolge il suo look e manda in estasi le fan

Leggi su altranotizia

(Di sabato 25 giugno 2022)ha preso una drastica decisione e ha così rinnovato il suondo intutte le sue fan. Ecco il tangibile cambiamento. Uno tra i conduttori più garbati e gentili della televisione,è in procinto di godersi un po’ di realx dopo la chiusura estiva di Uno Mattina in Famiglia. Inoltre, scorrendo le sue foto su Instagram si ravvisa un’immagine interessante in cui posa con un ciak raffigurante il nuovo film di Massimiliano Bruno, I Migliori Giorni. Che ci sia anche lui, magari come comparsa o interprete di se stesso?-Altranotizia (Fonte: Google)Intanto però, al fine di accogliere l’estate, ha optato per un nuovo e giovanile cambio, tanto da ...