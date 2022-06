C’è stata una sparatoria in centro a Oslo (Di sabato 25 giugno 2022) Sono state uccise due persone e ci sono almeno 14 feriti: è stata arrestata una persona sospettata di essere coinvolta nell'attacco Leggi su ilpost (Di sabato 25 giugno 2022) Sono state uccise due persone e ci sono almeno 14 feriti: èarreuna persona sospettata di essere coinvolta nell'attacco

