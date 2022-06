Caronte con caldo record per almeno altri 10 giorni (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Una delle peggiori ondate di calore degli ultimi anni. Caronte sembra voler dominare la scena italiana per almeno altri 10 giorni, soprattutto al Centro-Sud sembra non avere rivali. L’anticiclone africano ribattezzato Caronte ci sta traghettando, da giorni, verso un caldo infernale: al Sud ed in Sardegna abbiamo già toccato i 42-44°C all’ombra, ma il termometro salirà in modo repentino ancora, e anche sul resto dell’Italia. Le mappe meteorologiche indicano un’isoterma prevista di 28°C a 1500 metri sulla Sardegna tra domenica sera e lunedì, riportando al suolo tale valore, in un contesto torrido, potremo avere ancora 43-44°C diffusi. Non si escludono valori più alti, con picchi di 45°C, ma a preoccupare è il fatto che questa lingua infuocata invaderà il ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Una delle peggiori ondate di calore degli ultimi anni.sembra voler dominare la scena italiana per10, soprattutto al Centro-Sud sembra non avere rivali. L’anticiclone africano ribattezzatoci sta traghettando, da, verso uninfernale: al Sud ed in Sardegna abbiamo già toccato i 42-44°C all’ombra, ma il termometro salirà in modo repentino ancora, e anche sul resto dell’Italia. Le mappe meteorologiche indicano un’isoterma prevista di 28°C a 1500 metri sulla Sardegna tra domenica sera e lunedì, riportando al suolo tale valore, in un contesto torrido, potremo avere ancora 43-44°C diffusi. Non si escludono valori più alti, con picchi di 45°C, ma a preoccupare è il fatto che questa lingua infuocata invaderà il ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Caronte con caldo record per almeno altri 10 giorni - - Meteo2_it : #Meteo: fine giugno ed inizio luglio 2022 con Caronte. Tutto confermato - LocalPage3 : Caronte con caldo record per almeno altri 10 giorni - fisco24_info : Caronte con caldo record per almeno altri 10 giorni: (Adnkronos) - Temperature torride con la colonnina di mercurio… - StraNotizie : Caronte con caldo record per almeno altri 10 giorni -