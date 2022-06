Ascolti TV | Venerdì 24 giugno 2022 (Di sabato 25 giugno 2022) Carlo Conti Nella serata di ieri, Venerdì 24 giugno 2022, su Rai1 la replica di Top Dieci ha conquistato .000 spettatori pari all’% di share (qui gli Ascolti della passata edizione). Su Canale 5 New Amsterdam 4 ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha interessato .000 spettatori pari al % di share e NCIS Hawai’i .000 (%). Su Italia 1 Interstellar ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Un Giorno di Pioggia a New York ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarto Grado: Le Storie – Estate totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Propaganda Live – Best ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 I Delitti del BarLume – La Tombola dei Troiai ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 giugno 2022) Carlo Conti Nella serata di ieri,24, su Rai1 la replica di Top Dieci ha conquistato .000 spettatori pari all’% di share (qui glidella passata edizione). Su Canale 5 New Amsterdam 4 ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha interessato .000 spettatori pari al % di share e NCIS Hawai’i .000 (%). Su Italia 1 Interstellar ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Un Giorno di Pioggia a New York ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarto Grado: Le Storie – Estate totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Propaganda Live – Best ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 I Delitti del BarLume – La Tombola dei Troiai ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul ...

Pubblicità

CorriereCitta : Ascolti tv venerdì 24 giugno 2022: Top Dieci, New Amsterdam 4, Interstellar, Propaganda Live, dati Auditel e share - limubai66 : Dopo i deludenti ascolti della prima puntata di Mediterraneo, Rai 2 stoppa i documentari di prima serata: e così ve… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ieri Rai4 sopra Rai2 e Rai3 col film The Equalizer 2 (3.7%) - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: In preserale record per Reazione a Catena 24.9-29.7%. Crolla Drusilla (3.4%) - occhio_notizie : Gigi D'Alessio col suo show, conquista il pubblico di questo venerdì sera #ascoltitv #datiauditel -