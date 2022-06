Arianna Meloni e la Giorgia segreta: “Una secchiona che ama gli scherzi. Insieme sfidammo Terminator…” (Di sabato 25 giugno 2022) In una lunga intervista al Foglio la sorella di Giorgia, Arianna Meloni, racconta gli inizi della leader di FdI, la compattezza del nucleo familiare a tre, con la mamma Anna, le difficoltà dell’adolescenza, gli inizi della militanza politica a destra, fino a toccare gli aspetti più attuali dell’impegno politico di Giorgia e la sua ascesa inarrestabile. Nonostante il carattere schivo e “ansioso”, come lei stessa si definisce, Arianna Meloni nella chiacchierata con Simone Carrettieri fotografa bene il mondo “Meloniano” già ricostruito nel libro di successo “Io sono Giorgia” dalla diretta interessata. Ma in questa intervista non mancano gli inediti e le interpretazioni “a margine” della sorella silenziosa (in politica) della leader di Fratelli d’Italia, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 giugno 2022) In una lunga intervista al Foglio la sorella di, racconta gli inizi della leader di FdI, la compattezza del nucleo familiare a tre, con la mamma Anna, le difficoltà dell’adolescenza, gli inizi della militanza politica a destra, fino a toccare gli aspetti più attuali dell’impegno politico die la sua ascesa inarrestabile. Nonostante il carattere schivo e “ansioso”, come lei stessa si definisce,nella chiacchierata con Simone Carrettieri fotografa bene il mondo “ano” già ricostruito nel libro di successo “Io sono” dalla diretta interessata. Ma in questa intervista non mancano gli inediti e le interpretazioni “a margine” della sorella silenziosa (in politica) della leader di Fratelli d’Italia, ...

