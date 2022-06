Usa | Corte suprema revoca diritto di aborto

(Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo la sentenza sulle armi, ora quella sull'. In pratica da ora i singoli Stati saranno liberi di applicare le loro leggi in materia. Dunque quelli più aperti consentiranno l'interruzione di ...

Pubblicità

Corriere : Anche a New York si potrà girare armati: la Corte suprema boccia le limitazioni in vigore da 100 anni - Agenzia_Ansa : Stati Uniti: la Corte suprema abolisce la sentenza sul diritto all'aborto. Revocata la Roe v. Wade del 1973 che leg… - rtl1025 : ?? La Corte suprema #Usa ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizza… - giulicitte52 : RT @SimoPillon: ?? UNA GRANDISSIMA VITTORIA: LA CORTE SUPREMA HA ABROGATO L'ABORTO NEGLI USA! Leggi il post completo: - sadape54 : RT @amnestyitalia: ??Aborto, la Corte suprema Usa annulla la sentenza #RoeVsWade. Il commento di @tarahdemant di @amnestyusa: 'Oggi è un g… -

16.58:revocata sentenza su diritto aborto LaSupremaha abolito la storica sentenza Roe V. Wade con cui nel 1973 la stessaaveva legalizzato l'aborto in Stati Uniti:"La Costituzione non conferisce diritto all'aborto". Ora i ..."La Costituzione non lo garantisce, l'autorità spetta agli Stati" Storica sentenza indellaSuprema sull'aborto . Cancellata la sentenza 'Roe vs Wade' che da 50 anni garantisce il diritto delle donne di interrompere la gravidanza. " La Costituzione non garantisce un diritto ...La Corte Suprema USA elimina il diritto di aborto facendo di fatto regredire gli Stati Uniti di 50 anni. Scoppia l'ira dei dem.Oggi, 24 giugno 2022, la Corte suprema Usa ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte sancì il diritto all’interruzione di gravidanza per tutte le donne americane, ...