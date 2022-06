"Uno tsunami nel Mediterrano nei prossimi trent'anni": l'Unesco avvia un programma di prevenzione (Di venerdì 24 giugno 2022) Tra le città più a rischio, Marsiglia, Istanbul e Alessandria Secondo l'Unesco, le probabilità che uno tsunami si sviluppi nel Mediterraneo entro i prossimi trent'anni sfiorano il 100 per cento. Così, in preparazione della conferenza dell'Onu sugli oceani, che si terrà a Lisbona dal 27 giugno al primo luglio, l'organizzazione per la tutela del patrimonio umano e culturale Leggi su it.mashable (Di venerdì 24 giugno 2022) Tra le città più a rischio, Marsiglia, Istanbul e Alessandria Secondo l', le probabilità che unosi sviluppi nel Mediterraneo entro isfiorano il 100 per cento. Così, in preparazione della conferenza dell'Onu sugli oceani, che si terrà a Lisbona dal 27 giugno al primo luglio, l'organizzazione per la tutela del patrimonio umano e culturale

