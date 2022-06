Ue: P. De Luca (Pd), 'importante la proroga decontribuzione Sud' (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - “La decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'Italia a prorogare la decontribuzione per le assunzioni nelle regioni del Sud Italia è una bella notizia che premia uno straordinario lavoro di squadra". Così Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera. "Da questo punto di vista, un plauso va al sottosegretario agli Affari Europei, Enzo Amendola, per l'impegno profuso nel negoziato con Bruxelles, ed anche al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, e alla ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, per la loro positiva collaborazione istituzionale. Il risultato raggiunto ci permette di sottolineare, ancora una volta, i grandi benefici per il nostro Paese che derivano da un rapporto costruttivo con l'Unione europea, e di quanto sia prezioso ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - “La decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'Italia are laper le assunzioni nelle regioni del Sud Italia è una bella notizia che premia uno straordinario lavoro di squadra". Così Piero De, vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera. "Da questo punto di vista, un plauso va al sottosegretario agli Affari Europei, Enzo Amendola, per l'impegno profuso nel negoziato con Bruxelles, ed anche al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, e alla ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, per la loro positiva collaborazione istituzionale. Il risultato raggiunto ci permette di sottolineare, ancora una volta, i grandi benefici per il nostro Paese che derivano da un rapporto costruttivo con l'Unione europea, e di quanto sia prezioso ...

