Ucraina si ritira da Severodonetsk dopo un mese di battaglia. Grano, passi avanti. Attacchi di Lavrov e Medvedev (Di venerdì 24 giugno 2022) - Una ritirata strategica che dovrebbe consentire all'esercito di Kiev si riposizionarsi dove è in grado di difendersi meglio. Sul Grano la Turchia vede avanzamenti ma Russia e Ucraina distanti. ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 giugno 2022) - Unata strategica che dovrebbe consentire all'esercito di Kiev si riposizionarsi dove è in grado di difendersi meglio. Sulla Turchia vede avanzamenti ma Russia edistanti. ...

