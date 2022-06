Ucraina | Kiev | per rientro rifugiati servono infrastrutture e sistemi difesa

(Di venerdì 24 giugno 2022), 24 giu. (Adnkronos) - Le autorità ucraine mettono in guardia contro il rischio affrettato dei circa cinque milioni didi guerra. "Ci sono due prerequisiti essenziali: dobbiamo trovare modi e mezzi per ricostruire almeno parzialmente ledistrutte. E nelle zone di, è necessario un sistema dimissilistica funzionante - come esiste più o meno ora per". A dichiararlo è stata Olena Sotnyk, consigliere del vice primo ministro Olha Stefanischyna. Lo riporta la Bild.

Altri aiuti militari aI lanciarazzi americani "Himars sono arrivati in", lo annuncia su Twitter il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov. "Grazie al mio collega e amico ...... nonostante il sostegno all'che gli americani perlopiù condividono, anche se più d'uno ha cominciato a chiedersi perché mai gli Usa dovrebbero aiutarecon cifre iperboliche spendendo ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 120 Guerra in Europa. L’Occidente, la Russia e la propaganda, nelle librerie per Oaks editrice (per ordini: info@oakseditrice.it, pp. 125, euro 12,00) Tra i molti libri che, nell’ultimo periodo, sono usci ...Il presidente ucraino ringrazia il premier Draghi dopo la concessione dello status di candidato all’Ue per Kiev, vista la sua “forza e perseveranza” ...