Trasferimento dati è illegittimo | il Garante della privacy contro Google analytics

Roma, 24 giu – Dopo le sentenze degli omologhi di Austria e Francia, anche in Italia l'autorità per la protezione dei dati boccia le pratiche di gestione delle informazioni da parte del colosso informatico di Mountain View. Ancora una volta quindi il Trasferimento di dati fuori dall'Unione Europea verso gli Stati Uniti, da parte di Google analytics, è stato dichiarato illegittimo da un'autorità per la protezione della privacy. Lo ha stabilito il Garante della privacy italiano a seguito di due decisioni simili emesse da austria e francia. Secondo il Garante il servizio di Google analytics ...

