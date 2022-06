Torino | un giocatore nell'operazione Maggiore

(Di venerdì 24 giugno 2022) Ilmette le mani su Giulio: secondo La Stampa, oltre a 5-6 milioni di euro cash, allo Spezia andrà Demba Seck in pres...

Pubblicità

GhouatiMounir : @bergomifabio @_ElPrincipe22 @Inter Lo sai vero che l'Inter poi deve trattare anche con la società Torino ? E non b… - torino_1984 : @atsinorfos @jeanpauldl1998 Donnarumma ha avuto una stagione intera senza continuità di gioco, che è essenziale per… - mcrisj01 : RT @GianniJ08: Di Maria è forte e nonostante le 34 primavere nel suo ruolo resta uno dei migliori. Il giocatore continua a sfogliare la ma… - LotitoNunzio : E’ sempre più preoccupante la situazione del Torino dopo che anche Mandragora è a un passo dall’addio… quando si tr… - mimmo_elia69 : RT @GianniJ08: Di Maria è forte e nonostante le 34 primavere nel suo ruolo resta uno dei migliori. Il giocatore continua a sfogliare la ma… -

Nel tennis, come nella vita, non è mai troppo tardi. Lo ha dimostrato una volta di più Andrea Vavassori, 27enne di Torino, numero 255 del mondo, ...La serie A si prepara a far da scenario ad una sfida reale. Alcuni tornano, altri potrebbero arrivare... La storia è più italiana che mai ...