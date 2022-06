Siccità: Padova limita uso acqua potabile (Di venerdì 24 giugno 2022) Giro di vite all'utilizzo dell'acqua potabile a Padova per motivi che non siano legati al consumo umano, o ad esigenze sanitarie o di igiene. Un'ordinanza emessa stasera dal sindaco Sergio Giordani, e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Giro di vite all'utilizzo dell'per motivi che non siano legati al consumo umano, o ad esigenze sanitarie o di igiene. Un'ordinanza emessa stasera dal sindaco Sergio Giordani, e ...

