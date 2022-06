Moto2, risultati FP2 GP Olanda: Joe Roberts in testa precede Augusto Fernandez. Bene Vietti, Arbolino e Zaccone (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo una sessione mattutina caratterizzata dalla pioggia, i piloti della Moto2 sono tornati in pista per la seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Olanda 2022 sul circuito di Assen, questa volta asciutto. Date le condizioni del pomeriggio, la classifica combinata ha subito una vera e propria rivoluzione. Sono ben nove i secondi di distacco tra il miglior tempo nelle FP1 di Aron Canet e il migliore in queste FP2 (nonché della combinata), registrato da Joe Roberts, che chiude davanti a tutti il venerdì del GP olandese grazie al suo giro chiuso in 1:37.393. Alle spalle dello statunitense, figurano Augusto Fernandez (+0.136, che ha dimostrato un gran passo per tutta la sessione nonostante la caduta in curva 5 a circa 17 minuti dal termine), Albert Arenas (terzo, +0.176), Ai ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo una sessione mattutina caratterizzata dalla pioggia, i piloti dellasono tornati in pista per la seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’2022 sul circuito di Assen, questa volta asciutto. Date le condizioni del pomeriggio, la classifica combinata ha subito una vera e propria rivoluzione. Sono ben nove i secondi di distacco tra il miglior tempo nelle FP1 di Aron Canet e il migliore in queste FP2 (nonché della combinata), registrato da Joe, che chiude davanti a tutti il venerdì del GP olandese grazie al suo giro chiuso in 1:37.393. Alle spalle dello statunitense, figurano(+0.136, che ha dimostrato un gran passo per tutta la sessione nonostante la caduta in curva 5 a circa 17 minuti dal termine), Albert Arenas (terzo, +0.176), Ai ...

Pubblicità

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #DutchGP #Assen #TTAssen Il pilota del Team #Italtrans ha preceduto #AugustoFernandez e #AlbertArenas - https:/… - motograndprixit : #Moto2 #DutchGP #Assen #TTAssen Il pilota del Team #Italtrans ha preceduto #AugustoFernandez e #AlbertArenas - - infoitsport : Moto2, risultati FP1 GP Olanda: Aron Canet in testa su circuito bagnato, Aldeguer secondo. Arbolino 5° - zazoomblog : Moto2 risultati FP1 GP Olanda: Aron Canet in testa su circuito bagnato Aldeguer secondo. Arbolino 5° - #Moto2… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #DutchGP #Assen #TTAssen Quinto tempo per #TonyArbolino, più indietro #CelestinoVietti - -