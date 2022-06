Martina Miliddi, da Amici a Battiti Live: oggi chiunque faticherebbe a riconoscerla (Di venerdì 24 giugno 2022) Martina Miliddi è stata una delle ballerine della scuola di Amici due anni fa. Da allora l’allieva del talent show di canale cinque è cambiata tantissimo. Scopriamo com’è diventata. Certamente ricorderete tutti la studentessa della classe di danza che ha conquistato il pubblico e anche il cuore del cantante aka7even. Ma sapete com’è oggi? Martina-Miliddi-Altranotizia-(Fonte: Google)Martina Miliddi oggi è una ballerina affermata e non è più la timida allieva, principiante del team di ballo di Lorella Cuccarini. Martina Miliddi, il cambiamento da Amici 20 ad oggi Martina ha cominciato a danzare a soli cinque anni, specializzandosi poi ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 24 giugno 2022)è stata una delle ballerine della scuola didue anni fa. Da allora l’allieva del talent show di canale cinque è cambiata tantissimo. Scopriamo com’è diventata. Certamente ricorderete tutti la studentessa della classe di danza che ha conquistato il pubblico e anche il cuore del cantante aka7even. Ma sapete com’è-Altranotizia-(Fonte: Google)è una ballerina affermata e non è più la timida allieva, principiante del team di ballo di Lorella Cuccarini., il cambiamento da20 adha cominciato a danzare a soli cinque anni, specializzandosi poi ...

Pubblicità

astarimoo : RT @chapmns: no perché potrebbe essere lisa come martina miliddi come alessandra amoroso come catia franchi - chapmns : no perché potrebbe essere lisa come martina miliddi come alessandra amoroso come catia franchi - _silverwinter : hai la voce di martina miliddi @gliocchiridono - johnwxsherlock : @VanishVanessa @aboutangelita Vuoi mettere ballare dietro alla grandissima Martina Miliddi? Sai che ce ne frega a n… - ducafransua : in che senso questa non è martina miliddi? -