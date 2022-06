Lucia Azzolina segue Luigi Di Maio e lascia il M5s | Conte ostaggio dei suoi vice

(Di venerdì 24 giugno 2022)Di. L'ex ministra della Pubblica istruzione del governoil M5s. La sua scelta arriva dopo tre giorni dall'annuncio del ministro degli Esteri di formare il gruppo parlamentare Insieme per il futuro. "Stimo, ma èdei", ha dettoil cui passaggio nel nuovo gruppo parlamentare era nell'aria già da qualche giorno. "Non cercano lealtà ma devozione", ha aggiunto l'ormai ex grillina riferendosi alla cerchia vicina al capo politico del M5s. "Ho passato gli ultimi giorni a chiedere un cambiamento che non ci sarà. Ne ho avuto la conferma definitiva. Oggi mi chiedo cosa sia il Movimento 5 Stelle e non so rispondere. ...

