"Ho avuto nove aborti spontanei". Sharon Stone racconta il suo dramma

Il dramma dell'aborto - tema del giorno in tutto il mondo dopo la sentenza della Corte Suprema americana - nelle parole di Sharon Stone. L'attrice americana commenta un post su Instagram del magazine People, nel quale si racconta l'esperienza vissuta da Peta Murgatroyd (ballerina di un programma televisivo americano), che confessa di aver provato un grande imbarazzo, un senso di vergogna per il suo aborto. Sharon Stone replica scrivendo: "Noi donne non abbiamo uno spazio per parlare della profondità di questa perdita. Ho perso 9 bambini a causa di aborti spontanei. Non è una cosa da nulla, fisicamente ed emotivamente, e nonostante questo rimane qualcosa che dobbiamo sopportare da sole e segretamente, e con un certo senso di fallimento".

