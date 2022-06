Cremonese, Alvini: «Serie A? Una tappa e non un traguardo. Sul mercato mi fido di Braida» (Di venerdì 24 giugno 2022) Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato del suo esordio in Serie A ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato del suo esordio in Serie A ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: Serie A – «Una grande felicità, ma anche una responsabilità importante. La pressione mi fa stare bene, la ricerco nel mio percorso. La Serie A non è un traguardo, ma una tappa». MODO DI GIOCARE – «Io lavoravo nel mondo della moda e lì ogni brand ha il suo stile. Ecco, mi piace che la squadra rispecchi il mio stile: un calcio aggressivo in cui si riconquisti subito la palla non per gestirla, ma per andare in gol il più velocemente possibile. Un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Massimiliano, allenatore della, ha parlato del suo esordio inA ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Massimiliano, allenatore della, ha parlato del suo esordio inA ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:A – «Una grande felicità, ma anche una responsabilità importante. La pressione mi fa stare bene, la ricerco nel mio percorso. LaA non è un, ma una». MODO DI GIOCARE – «Io lavoravo nel mondo della moda e lì ogni brand ha il suo stile. Ecco, mi piace che la squadra rispecchi il mio stile: un calcio aggressivo in cui si riconquisti subito la palla non per gestirla, ma per andare in gol il più velocemente possibile. Un ...

