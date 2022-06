Caparezza | qual è la malattia che l’ha colpito | sintomi e cura

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 24 giugno 2022) Il cantanteha di recente rilasciato un’intervista ad un famoso quotidiano parlando per la prima volta, e in modo inequivocabile, dellache. Inoltre ha assunto una decisione importante. I fan in apprensione. Il cantautoresoffre di unadi cui aveva lui stesso ventilato l’esistenza, in occasione dell’uscita del brano Larsen, tratto dall’album Prigionieri 709. Della vicenda ne ha parlato però in modo più esplicito durante un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino. L’uomo è infatti affetto da acufene, termine che a molti potrebbe non dire nulla. In realtà si tratta di un sintomo identificato con un rumore fantasma, privo di sorgente sonora. Di questa anomalia non si sa molto, ma di certo ha origine nel cervello e nell’orecchio ...