Calciomercato Milan – Piacciono Cristante e Veretout | prezzo fissato

Pubblicità

Discorsi avanzati colper il portiere Alessandro Plizzari , 22 anni, che finora in B non ha avuto molta fortuna ma che ha ben figurato da titolare nelle ultime uscite dell'Under 21.... mentre contro ilci furono esiti anomali, con doppia vittoria esterna 0 - 1, ma il ko casalingo al ritorno è pesato come un macigno per il Napoli.NAPOLI NEWS/ Piace Simeone, ma ...Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - Sarà un testa a testa Inter-Juventus per aggiudicarsi il prossimo scudetto della Serie A. Secondo i bookmakers le due formazioni sono le principali candidate al titolo,..A prescindere da quello che sarà il futuro di Giovanni Simeone, il Verona si copre le spalle a prescindere con un colpo ...