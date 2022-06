Andrea Prudente rischia di morire perché non le è permesso abortire (Di venerdì 24 giugno 2022) Una donna americana di 38 anni, Andrea Prudente, originaria di Seattle, si trovava in vacanza a Malta insieme al compagno, Jay Weeldreyer, e ora rischia di morire a causa del divieto maltese sull’aborto, il più stringente d’Europa. Come riportano i media internazionali, Andrea Prudente e il suo compagno Jay Weeldreyer erano in vacanza quando la donna, incinta di 16 settimane, ha iniziato ad avere perdite di sangue: una volta visitata dai medici, Prudente ha scoperto di aver subito il distacco parziale della placenta e che le speranze che la gravidanza vada avanti sono nulle. Tuttavia, il cuore del feto batte ancora: questo, a Malta, obbliga le donne a non abortire. La coppia, in ospedale da una settimana, sta aspettando che i medici intervengano per ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 24 giugno 2022) Una donna americana di 38 anni,, originaria di Seattle, si trovava in vacanza a Malta insieme al compagno, Jay Weeldreyer, e oradia causa del divieto maltese sull’aborto, il più stringente d’Europa. Come riportano i media internazionali,e il suo compagno Jay Weeldreyer erano in vacanza quando la donna, incinta di 16 settimane, ha iniziato ad avere perdite di sangue: una volta visitata dai medici,ha scoperto di aver subito il distacco parziale della placenta e che le speranze che la gravidanza vada avanti sono nulle. Tuttavia, il cuore del feto batte ancora: questo, a Malta, obbliga le donne a non. La coppia, in ospedale da una settimana, sta aspettando che i medici intervengano per ...

